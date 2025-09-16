『あんぱん』第123回 のぶは何かを思いつき…【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第123回が、17日に放送される。
【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第123回のあらすじ
ミュージカルの準備が始まり、多忙な嵩（北村匠海）のサポートをするのぶ（今田美桜）。メイコ（原菜乃華）や健太郎（高橋文哉）も手伝い、順調に進んでいく。ピアノを弾きながら曲にアレンジを加えるたくや（大森元貴）は嵩の歌詞を口ずさむ。３か月後。開演を間近に控えるも、チケットの売れ行きは芳しくなかった。のぶは何かを思いつき…？
