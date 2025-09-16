万博「サウジアラビア」壮大イベント開幕迫る なんと梅田で開幕〜スペクタクルな夜、投資フォーラムも【全体概要】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）の「サウジアラビア王国ナショナルデー・イベント」が、19日から大規模に開催される。万博会場内だけでなく、梅田でもプログラムを予定するなど、壮大なスケールを予感させる。
【画像】すごそう…万博サウジ館の「大阪・うめきた広場にまもなく登場」予告
サウジアラビアのナショナルデー当日は23日。これに先駆けて19日、グランフロント大阪うめきた広場で催しが幕を開ける。会場内のイベントのほか、24日には、「日・サウジEXPO投資フォーラム」も実施される。
■サウジアラビア王国ナショナルデー・イベント概要
●9月19日（金）〜21日（日）「サウジと会おう：サウジアラビア王国ナショナルデー」
時間： 午前10時〜午後5時
場所：グランフロント大阪「うめきた広場」
サウジアラビア王国ナショナルデー祝賀プログラムの一環として、サウジアラビアの歴史的な統一、ビジョン2030による変革、そして2030年リヤド万博開催国となるまでの道のりを来場者に紹介。この3日間のイベントは、万博会場外でより多くの人々にサウジアラビア王国ナショナルデーを体験する機会を提供。入場無料、予約不要。
※内容は変更の場合あり
●9月22日（月）「サウジ・ビジョン2030フォーラム」
時間：午前10時30分〜午後3時30分
会場：Expoホール「シャインハット」
このフォーラムでは、サウジアラビア王国から先駆的なリーダーを迎え、ビジョン2030の目標達成に貢献する画期的なプロジェクトやプログラムを紹介。パネルディスカッション、ショートフィルム上映、プレゼンテーションを予定。
●9月23日（火・祝）「サウジアラビア王国ナショナルデー」
サウジアラビア王国館は、万博における最も重要な日に、サウジアラビアの文化、遺産、そして国民の野心的な未来を、世界に向けて披露。
式典 午後2時〜3時
会場：Expoホール「シャインハット」
ナショナルデー式典から始まり、国歌斉唱、サウジアラビアと日本の政府関係者によるスピーチ、国旗掲揚式、文化パフォーマンスで祝賀が始まる。
パレード 午後4時〜4時45分場所：Expoホールからスタートし、音楽隊はセルビアパビリオンまで、ダンスはアリーナまでリング下を行進。
コンサート 午後5時30分〜9時
会場：Expoアリーナ「Matsuri」
西ゲート近くにあるExpoアリーナ「Matsuri」で繰り広げられる、忘れられないスペクタクルな夜のエンターテインメント。世界中で愛される2つの文化が交わり、交流のシンフォニーを奏でる。
ダンス＆音楽パフォーマンス 午後0時30分〜5時
会場：万博内ポップアップステージ
日中は、音と工芸、過去と現代の伝統芸能が織りなす祭典で、家族と共にサウジアラビア文化の真髄を体験する、興奮と学びと発見の旅へ案内。
サウジアラビア映画上映 午後6時〜8時20分
会場：ナショナルデーホール「レイガーデン」
サウジアラビア製作の映画を日本語吹替で上映。
●9月24日（水）「日・サウジExpo投資フォーラム」
時間：午後1時〜5時30分
会場：Expoホール「シャインハット」
サウジアラビア投資省との共催、経済産業省・JETRO・JCCMEとの連携により開催される本フォーラムでは、サウジ不動産市場・観光・スポーツ・医療・テクノロジー分野における有望なビジネス機会をテーマに、パネルディスカッションや対談を実施。政府高官による基調講演を予定。
