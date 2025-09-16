離婚発表の花澤香菜、『ぽかぽか』で珍回答「休憩中、ずっと舐めてて5時間目に食べるっていう…」 澤部佑「楽しそうです、花澤さん」
『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が、16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。14日に小野賢章との離婚発表後、初出演となった。
この日は、俳優のかたせ梨乃、フリーアナウンサーの高橋真麻がゲストとして登場。名門女子校「雙葉学園」の先輩後輩である2人を迎え、同校のルールを学ぶクイズが出題された。そのなかで「テーブルマナーの授業がある」という答えが出た際、花澤はなぜか「（給食で出た）うずらの卵を口の中にずっと入れて、5時間目に食べる」という珍回答を披露。隣に座っていたブラックマヨネーズ・小杉竜一にフリップで叩かれ「ええ加減にせいよ！」とツッコまれると、MCのハライチ・澤部佑が「フリップで人気声優をたたくな！」と注意しつつ、「楽しそうです、花澤さん」と説明した。
その後、澤部が「花澤さんのうずらの（話）は何だったんですか？」と改めて振ると、花澤は「小学校のときとか、（給食で）八宝菜が出るじゃないですか？休憩中、ずっと（つぶさないように）舐めてて、5時間目に食べるっていう」とより詳細に説明。すると再び小杉が「何してんねん」とフリップでたたいてツッコみ、スタジオは大爆笑に包まれた。
