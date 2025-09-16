お笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎（48）が15日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（月曜後7・00）に出演。放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で登場するあんぱんを食べたことを明かす場面があった。

今回の放送ではお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の2人、女優の江口のりこ、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹とともに、創立100周年を迎えた「大井川鐵道」に乗り込み、飲食店を探す旅に参加した。

矢部は江口とは20代の頃からの親友で、プライベートを共にするほど。映画で夫婦役を演じ、その後、その映画の主題歌のPVでも共演したことがきっかけで仲良くなったという。

そんな中で、江口が出演する「あんぱん」の話題に。飯尾が「噂で聞いたんだけど、土日は撮らないんですよね？」と聞くと、江口は「そうですね。たまに土曜日撮る時もあるけど、日曜はオフ」と笑顔を浮かべた。

矢部が「美味しいパン食べてますよね？」と劇中で登場するあんぱんに触れた。

江口が「食べた、食べた」と応じる中、矢部は「隣のスタジオに僕いた時があって。通りかかったら、“矢部さん、パン食べる？”って。パンもらったんです。焼きたてのパン」と出演者でもないのに、「あんぱん」のあんぱんを食べたことを明かし、うらやましがられていた。