¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÅð¤ê¤¹¤®¤¿¡× ±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ç¤Î¸½¶âÀàÅð»ö·ï ÂáÊá¤ÎÃË¤¬¶¡½Ò
¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ç¤Î¸½¶âÀàÅð»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÊÝ°Â¸¡ºº°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¡Ö¸½¶â¤¬¥È¥ì¡¼¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÅð¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÎ¶ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ï13Æü¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ÎºÝ¤Ë¾èµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¤Î²ÙÊª¤«¤é¸½¶â9Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¸½¶â¤¬¥È¥ì¡¼¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÅð¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅð¤ó¤À¸½¶â¤ò¶»¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åð¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤Ð¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë±£¤·¤¿¡×¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÂ¾¤ÎµÒ¤Î¸½¶â¤âÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë