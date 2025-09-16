負け組の星「ハルウララ」死す　多くのファンがお別れ　113戦0勝の“生きざま”が照らした道…敗北は“挑戦の証”

13日、千葉県のある牧場には弔問客が、ひっきりなしに訪れていた…。

花で埋まる厩舎…その隣から、生前、一番仲が良かったという馬が顔を出し、戸惑っているように見える。

9月9日、この世を去った馬の名は「ハルウララ」29歳。

生涯で113戦して、一度も勝てなかった。しかし、多くの人に愛された馬だった…。

献花の男性：

（競馬には）ど素人もど素人なんですけど。なんかハルウララだけは印象に残っていて。やっぱり負けても負けても走っているっていう姿に共感してしまって…。

韓国人男性：

職場で失敗したときにもハルウララの姿をみて、私も、もうちょっとがんばらなきゃと…。

誰もが己の人生と重ねた競走馬「ハルウララ」。

一度も勝てなかった彼女は、なぜこれほど、人の心を捉えて離さなかったのか…？

「後がない競馬場」と「売れ残りのハルウララ」

1996年、北海道生まれ。サラブレッドとしては体も小さく、臆病だった彼女は、いわば「売れ残り」として地方に引き取られることになる。それが、生涯を通じて走り続けることとなる「高知競馬場」だ。

だが、その競馬場もまた、深刻な経営難に瀕していた。そう語るのは、専属の実況アナを勤める橋口浩二さんだ。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

2003年の春というのは、高知競馬がもう風前の灯火だったんです。もう本当に明日にも廃止になるかもしれない。それぐらい追い詰められた状況だったんです…。

当時の日本はバブルが完全にはじけ、“失われた10年”と呼ばれた時代。

高知競馬場も80億円を超える累積赤字を抱えていた。

そんな「後がない競馬場」と「売れ残りのハルウララ」の出会いが、後の伝説を生むことになる。そのキッカケは…。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

ここに8（戦目）、11（戦目）、5（戦目）っていう数字があるんですけど、要するに、勝てば何戦目で初勝利と言うために、ここに数字を振ってますね。

橋口さんが、実況の為に振っていた「デビューから何戦目」という数字。

その中に、信じ難い馬を見つけてしまう。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

あの時点で88連敗をしていて、それでも、なぜか登録抹消されない。もう普通の馬だったら、もう走れないから、この辺でって言われるところがね…。

88戦して、1勝も出来ないまま、なぜか走り続けている馬がいる…その不思議を、知り合いの新聞記者に話すと…。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

まあ素晴らしい物語を書いてくれて、これが一種の原作になりましたね。

これが、すべての始まりとなった高知新聞の見出し。記事には、こうある…。

「競馬の世界で連敗が続けば、大抵はそのまま処分場行きとなる。ところが、ウララの調教師の

宗石大さんは『僕はそれができない』」

そんな記事が出た翌週には、全国に知られることになり…。

当時 高知競馬場の広報担当・吉田 昌史さん ：

フジテレビのとくダネ！さんから、ハルウララの写真を送ってもらいたいという。あの小倉さんがしゃべってましたんで、ええ！？と思って…。これが、その時の放送だ…。

小倉智昭キャスター（当時）：

ハルウララ。名前も“のどか”ならレースも“のどか”。1998年の11月にデビューして、これまで90回走って、1回も勝ったことがないと…。

当時 高知競馬場の広報担当・吉田 昌史さん：

他の報道関係の方が放送を見て取材に行きたいって、その週ぐらいからどんどんどんどん来だして…。

そして、ハルウララは、いつしか“負け組の星”と呼ばれるようになってゆく。

だが、一方、関係者たちの思いは複雑だったようで…。

当時 高知競馬場の広報担当・吉田 昌史さん：

勝ってもらいたいという思いはあったし、ハルウララは毎レースを勝つために走ってましたので…。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

もうあとちょっとのところで勝ったレースもあった。あのレースはもしかしたらって、希望を持たせた一戦にもなりました。

これが、そのレースだ。

橋口氏の実況：

スタートしました。ハルウララどの馬よりも速いスタートを切りました。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

思い切って先行逃げるんですよね。逃げて三コーナーぐらいまでは先頭で…。

しかし、結果は…。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

最後はかわされて、三着になるんですけども。おっ、ていう感じにはなりましたね。

高まる初勝利への期待。

そんな思いで、シャッターを構えていたのは高知新聞の佐藤カメラマン。

高知新聞社・佐藤邦昭氏：

それこそ“負け組の星”というキャッチーな言葉、そこでやっぱり自分を投影できるっていうところがやっぱりあるんだと思うんです。ただ最後は勝ちたいっていうのを、やっぱり連想させるっていうところがあったんじゃないかなと…。

狙ったのが、このアングルだった。

高知新聞社・佐藤邦昭氏：

次、100回目には勝てるかなっていう時の写真ですね。綺麗に後ろに観客がいて、手前にハルウララがいてっていうのが撮れるんじゃないかなと思って構えていたら本当にそれがハマってくれたという写真ですね。こんなふうに撮れることがあるんだなって非常にうれしかった写真ですね。

結局、この時も、勝利には届かなかった。

だが、日に日に増えてゆく客の顔は沈んではいなかった。

当時 高知競馬場の広報担当・吉田 昌史さん：

レースを見てるみんなが、すっごいもうニコニコしながら見てるんですよ。後ろの方で負けて入ってくるんですけど、それでもみんなガックリしなくて、みんなニコニコしても拍手してるんですよね。あの光景がなんか不思議やったですね。すごいなと思って…。

絶対王者・武豊が騎乗

そして、2004年3月…ハルウララに、またとないチャンスがやってくる。中央競馬の絶対王者・武豊の騎乗だった。その時の様子たるや…。

記者リポート：

現在午後8時前です。ハルウララ出走まで、あと8時間以上あるにもかかわらず、ご覧ください、この長蛇の列。もうすでに、ざっと200人以上の人たちが列をなしています。

当時 高知競馬場の広報担当・吉田 昌史さん：

午後の一時半ぐらいに（満席の）1万3千になりましたということで、入場口を閉め切らせてもらって…。

当時を知る、売店のスタッフも…。

売店のスタッフ：

前が見えない状態、パドックから門までの間がもう人でずっと埋め尽くしてて、私らも全然もうパドックが見えない状態って感じですね。あの時は、もう二度とないでしょうね。

そんな熱気に包まれた中…。

実況 ：

スタートしました。さあ、広がりました。先行争い。1から3番ファストバウンス飛び出してくる。さらには外ローズプレイヤーだが、うちからはグラスホッパーとシルクコンバット。

そこで絡まないのが、ハルウララらしいところ。そして…。

実況 ：

ハルウララは七番手集団の中、うちをついているという入線になりました。

あの、武豊をして11頭中10着という結果。ところが…。

当時 高知競馬場の広報担当・吉田 昌史さん：

普通やったら、そこでクルって向こうへ帰るのだけど、あれ1頭だけまだこっち見て来よるぞって。そこで武豊がこうやってね、手で鞭振りながら来るんで、みんながそこでもう、大歓声になって、だーっと大歓声で…。

なんと、負けたにもかかわらず、ハルウララのウイニングランが始まったのだ。走っていたのは、雨でぬかるんだコースの後方。

そのため、武騎手もハルウララもドロだらけだったが、堂々とコースを一周したハルウララに…。

武豊騎手：

もう一周あると思ったんですよ（会場内大笑い）やっぱりね、ちょっと悔しいなっていう思いはあるんで。また、もしね乗れる機会があれば、もう一度乗ってみたい気持ちはありますね。いや、すごく声援は聞こえましたね。聞こえたんですけど、どうすることもできないですからね。

レースに娘の名前を…

その後も、負け続けるハルウララを見守る家族がいた。

レースに娘の名前をつけた久保川宏一さん​ ：

何よりも結果よりもひたむきさ、それに惹かれたって言った方がいいですかね。

当時、1万円の協賛金で、レースに娘の名前をつけた、久保川宏一さん。

その名も「頑張れ！ハルウララ・陽香（はるか）特別」。

久保川宏一さん​ ：

私どもが（レースに）協賛させていただいた時、この子が保育園で、やっぱり一番じゃなきゃいけないっていう風な感じを受けてた時期なんですね。じゃんけん負けただけでも「嫌だ」って泣いてたような時期だったんですよ。ハルウララっていうお馬さんがいて、一番になれないんだけど頑張ってるお馬さんがひたむきに走ってる姿見て、「ハルちゃんハルちゃん頑張って、お馬さんも頑張ってるんだよー」って言って。だからハルちゃんいつもいつも一番じゃなくてもいいんだよって、それをすごく教えたくて。

その日の協賛レースが、今も残っている。

実況 ：

ハルウララが向かいます。頑張れ！！ハルウララ・陽香特別、10頭の枠入りが完了。スタートしました！ハルウララ好スタートを切りました。

一番でなくてもいい。負けても、負けても走り続けるハルウララのようにひたむきに生きて欲しい。あのレースから22年、現在の久保川家は…。

久保川宏一さん​ ：

はるかさーん。はるちゃーん。出てきました。

陽香さん：

陽香です。どーも。

あの日、父の膝に座っていた陽香さんも大きくなった。

陽香さん：

三歳とかそれぐらいのことでしたけれども、でもやっぱり少し覚えてますね。やっぱり当時（高知競馬に）行ったことも覚えてますし、後々ハルウララが引退してからも結構話題に上がることもあったので…。

（Q. 頑張れって響きましたか？ ）

そうですね。やっぱり当時なんかは特に、親からの頑張れって言葉は特に直接嬉しいものだったと思うので。

ハルウララの生き様に学んで欲しいと願った娘はいま…。

久保川宏一さん​ ：

それなりにしっかり育ってくれたかなって思ってます。確かに一番取るようなことはなかったような気はしますけれども、一生懸命仕事をして頑張ってくれてますので、そういう点ではうちの子なりの人生を歩んでくれてるなって、すごく親としては幸せに感じています。

そう感じているのは、きっとこの家族ばかりではないだろう。

ハルウララ。7年の現役生活で、113戦0勝。結局、最後まで1勝も出来なかったけれど、彼女が教えてくれたのは負けても、負けても、最後まで諦めず走り続けること。

そして、敗北は失敗ではなく、“挑戦の証”だということ。

幻の実況「ハルウララ、とうとう初勝利に…！」

だが、物語はこれで終わらなかった…。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

高知競馬場大歓声です。長い挑戦を経てハルウララが初秋のダートに春の花を咲かせました！今ゴールイン！

ハルウララがこの世を去ってから6日。高知競馬場で偶然出会ったのは…。

（Q.ちょっとお名前伺ってもよろしいですか？）

宗石大さん：

宗石大です。

なんと、ハルウララが、どんなに負け続けても決して処分しなかった伝説の調教師・宗石大さんだ。

宗石大さん：

私、今年、定年なんで、自由な身になれば、一度ハルウララに会いに行こうと思ってたんです。残念です…。

（Q.宗石さんの中でハルウララっていうのはどういう馬なんですか？）

まあ、忘れることはできない馬ですよね。いろいろな馬いたけど、これほど取り上げられる馬いないからね。まして連敗を重ねる馬ですから。重ねた馬がこれほど取り上げられるとは、夢にも思いません。

それだけ言うと、静かに去って行った宗石さん。

そして、実況の橋口さんは粋なサプライズを用意してくれていた。

高知競馬場 実況アナウンサー・橋口浩二氏：

いつか勝っているところを実況して、ファンの方がみんなでワーッと盛り上がるところが見たかったです。

そう言って、特別に幻の実況を聞かせてくれた。

橋口氏の実況 ：

第4コーナーカーブから直線コースに向く。残り200を切りました。大歓声！高知競馬場大歓声です！ 長い挑戦を経てハルウララが初秋のダートに春の花を咲かせました。

今、ゴールイン。ハルウララ、とうとう初勝利にたどりつきました。大歓声です！

