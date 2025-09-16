◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子走り幅跳びの予選が15日に行われ、日本勢3選手が決勝に進むことができず。橋岡優輝選手(富士通)がわずか3センチ差で決勝を逃しました。

橋岡選手は1本目に7m67、2本目がファウルで迎えた3本目、7m95と記録を伸ばしたものの、全体13番目の記録で、決勝に進むことができるギリギリの12位とはわずか3センチ差。「自分の弱さ、最後のツメの甘さが出た3センチだったのかなと思います」と率直な思いを語りました。

試技を振り返り、「1本目は大きく失敗した跳躍だったが2本目で修正できて、3本目につながるなって思ったが、2本目の跳躍を最初にできていたらなって今は後悔の気持ち」と悔しさをにじませた橋岡選手。2021年の東京オリンピックで6位に入った国立競技場で、無念の予選落ちとなりました。

今後に向けては、「たくさんの方に応援していただいたので、恩返しができるようにイチからやり直して、しっかり強くなって帰ってきたい。ちょっと心が疲れちゃったので、一回休んで、また陸上が好きになるように、楽しめるようになって戻って来られたら、また強くなれると思う」と話しました。

また世界選手権初出場の伊藤陸選手(スズキ)は、7m68で予選敗退。「歓声が最高でした。人生この先、こんな手拍子はもうないかなと。もったいないなと、ここに最高のピークを持ってきたらと後悔するくらい。この先もっと力ををつけて、トップ選手と張り合える選手になりたい」と語りました。

さらに津波響樹選手(大塚製薬)は、7m42と自己記録の8m23から大きく離れた結果に、「ふがいない記録で終わってしまって何しに来たんだろうっていう気持ち」と落胆。「東京オリンピックを振り返るとスタッフしか入れない状況だったので、観客の皆様が出迎えてくれることがトリハダものでした。世界のトップで戦いたい気持ちは変わりませんし、その気持ちがある以上はまだまだ自分を追求していきたい」と前を向きました。