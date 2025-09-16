¼ãÄÐÀé²Æ¤Î°ì¸À¤ÇÇä¤ê¾å¤²Á°Ç¯Æ±·îÈæ165¡ó¡Ö¥Ê¥«¥à¥é¥¹¥È¥¢¡¼¡×¤Î¥Ð¥«Çä¤ì¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ë¥á¾Ò²ð
¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©µÈ¸«Ä®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ê¥«¥à¥é¥¹¥È¥¢¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥é¥À´¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°ÊÁ°¤Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥Ê¥«¥à¥é¥¹¥È¥¢¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥µ¥é¥À´¬¤ò´«¤á¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¼ãÄÐ¤Ï¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤ò¾þ¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÅ¹Æâ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤Ï¼ãÄÐ¤È¡¢¥µ¥é¥À´¬¤¤ò¿©¤Ù¤ë¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤Î»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á!!¥µ¥é¥À´¬¡×¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ãÄÐ¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¡ØÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥À´¬¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¼¡¤ÎÆü¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥«¥à¥é¥¹¥È¥¢¡¼¼ÒÄ¹¤ÎÃæÂ¼ÌÐ»á¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥é¥À´¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ç¾Ò²ðÄº¤¤¤ÆÂçÊÑÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥µ¥é¥À´¬¼«ÂÎ¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙÆ±·îÈæ165¡ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£