15Æü¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Ç¡¢¥´¥ß¤Î½¸ÀÑÈ¢¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º¯À×¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å¡¢¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄÁðÌÚ»úÃæÊ¿¤Ç¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢ÌÚÀ½¤Î¥´¥ß½¸ÀÑÈ¢¤ÎÀµÌÌ¤ÎÈâ¤¬°ú¤­¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄÞ¤ÎÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â­À×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

15Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç¤ÏÌó15¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬·Ù²ü¹­Êó¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£