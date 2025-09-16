2026年2月6日に公開される浜辺美波とSnow Manの目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』に森田望智と光石研が出演することが発表された。

本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリーズを映画化する人間ドラマ。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す。

新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒がそれぞれ演じる。監督を務めるのは、『アオハライド』や『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』、『今夜、世界からこの恋が消えても』などの三木孝浩。脚本は、『いま、会いにいきます』、『余命10年』などの岡田惠和監修のもと、『ライオンのおやつ』（NHK BS）などを手がけてきた本田隆朗が担当する。

森田が演じるのは、葬儀会社「坂東会館」で美空と漆原と共に働く同僚・赤坂陽子。先輩として、美空の悩み相談やアドバイスを送るなど優しい一面をもつ。森田は「私が演じた赤坂陽子は、そこにいるだけで周りが明るくなるようなあたたかい存在。葬祭プランナーとして、数々のお葬式を客観的に見つめる難しい役でしたが、実際に葬祭プランナーの方々の指導を受け、お葬式は悲しいだけではなく、大切な人をその先の世界へ送り出す、ポジティブな想いも込められた儀式なのだと気づかされました。限られた時間の中で、大切な人を少しでも前向きな気持ちで送り出せるようなお別れの形にしたいと感じました。映画をご覧くださった皆さまにも、その想いを受け取っていただけたらうれしいです」とコメント。

光石が演じるのは、「坂東会館」の社長・坂東稔。いつも笑顔を絶やさず、美空と漆原を温かく見守る。今作について光石は、「撮影期間は2日間でしたが、充実した現場で、濃密な時間を過ごすことができました。本作の題材には、“死生観”のようなテーマがあると感じています。人の死とはどういうものなのか…漠然としていながらも、誰にでも訪れるもの。映画を観て、たくさん泣いて、帰り道に家族や友人と作品の話をしてもらえたらと思います」と想いを述べた。

あわせて場面写真も公開。一人前の葬祭プランナーになるべく模擬葬儀に挑戦するも、なかなかうまくいかず、落ち込む美空を、「坂東会館」の屋上で優しく励ます陽子。束の間の休憩時間を共に過ごす、2人の関係性が垣間見える一面が切り取られている。さらに、夜の事務所で話す漆原と稔のシーンも。メモが敷き詰められた、努力の跡がにじむ美空のデスクを横目に帰宅しようとする漆原に声をかける稔は、笑顔でどのようなアドバイスを送るのか。

