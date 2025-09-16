¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï15Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢Ï¢¾¡¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

15Æü¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇFCÎ°µå¤È¤Î°ìÀï¡£

½øÈ×¤«¤é¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¥­¡¼¥Ñ¡¼¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾37Ê¬¡£

Î°µå¤¬È¿·â¤ËÅ¾¤¸¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤µ¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢¸åÈ¾¤À¤±¤Ç9ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤ÁÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤¹õÀ±¤È¤Ê¤êÏ¢¾¡¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£

½ç°Ì¤ò12°Ì¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¼¡¤Î»î¹ç¤Ï9·î20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¾¾ËÜ»³²íFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£