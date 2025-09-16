◆札幌六大学野球秋季リーグ戦第２節第１日 北海学園大２―１札幌国際大（１６日、札幌モエレ沼公園野球場）

６月の全日本大学選手権８強で、リーグ戦春秋連覇を狙う北海学園大が２―１で札幌国際大を下し、後半戦の第２節を白星発進。最速１４８キロ左腕・木村駿太（４年＝札幌国際情報）が６回４安打無失点と試合を作った。

１勝差で首位・札幌大を追う北海学園大が、接戦をものにした。同点の８回２死三塁から相手投手の暴投で勝ち越すと、４投手の継投でリードを守り切りゲームセット。島崎圭介監督（５４）は「うちはついていくしかない。先は見ていない。今日も１つ、また次も１つ。それしかない」と勝利の余韻に浸ることなく、気を引き締めていた。

先発マウンドに上がったのは、強力投手陣でエースを担う木村。全日本大学選手権で１４８キロを計測した左腕は「思い描いている投球ではない。バットに当てられる場面が多くて、三振をもっととれていれば楽に試合を進められる。そういう部分でまだまだ」と言いながらも、粘りの投球を続けた。毎回走者を背負ったが、最速１４５キロを計測した直球に変化球も交え、三塁を踏ませない投球で６回０封。「１００球前後」（島崎監督）の予定通り、９４球でマウンドを降りた。

今秋登板のない最速１５９キロ右腕・工藤泰己（４年＝北海）がコンディション不良から復帰し、この日４試合ぶりにベンチ入り。チームにとって頼もしい戦力が帰ってきた。工藤同様にプロ志望届を提出予定の木村は「１節は先発だけだったけど、工藤も加わってきたので途中から投げることもあると思う。どの試合も投げられるように準備したい」。残り４戦の舞台は大和ハウスプレミストドーム。フル回転で、ドーム決戦での逆転優勝に導く。