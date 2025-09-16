±ºÏÂ¤Ï¼¯Åç¤È7»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼Ãæ¡¡GKÀ¾Àî¡Ö¤½¤í¤½¤í·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡±ºÏÂ¤¬16Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇGÂçºå¤ËÇÔ¤ì¡¢9»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤Î8°Ì¡£µÕÅ¾V¤Ë¸þ¤±¤Æ³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¼¡Àï¤Ï20Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¼¯Åç¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç7»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±Ãæ¡£GKÀ¾Àî¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï²Æ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°3ÀïÁ´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´û¤ËÅ·¹ÄÇÕ¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤âÇÔÂà¡£Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£