¡Úµð¿Í¡Û¾¡¤Æ¤Ð£²Ç¯¤Ö¤ê¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÍ¥¾¡¡¡ÀèÈ¯¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½µð¿Í¡Ê£±£¶Æü¡¦¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï±¦É¨ÄË¤«¤é¤Î£±·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡£Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£°Æü¤ÎÆ±¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¸å£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£·£µ¾¡£³£¸ÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡££²°Ì¡¦À¾Éð¤È¤Ï£±£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤¬£±£±¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð£²Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡±§ÅÔµÜ
¡¡£²ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ºû¸¶
¡¡£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥Æ¥£¥Þ
¡¡£µÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÁýÅÄÎ¦
¡¡£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡²µºä
¡¡£·ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÃæÅÄ
¡¡£¸ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÀõÌî
¡¡£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡»³À¥
¡¡£Ð¥°¥ê¥Õ¥£¥ó