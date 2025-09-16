東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で発生した福島県の除染土を巡り、浅尾環境相は１６日、放射能濃度の低い土を再利用する工事を行った東京・霞が関の中央合同庁舎５号館の花壇を視察した。

除染土は１３日から１５日にかけて、環境省や厚生労働省が入る５号館のほか、復興庁や財務省などが入る４号館、経済産業省総合庁舎の花壇に計約４３立方メートルが運ばれ、通常の土や植栽で覆う工事を行った。

１６日に測定した５号館の花壇周辺の空間放射線量は毎時０・０９マイクロ・シーベルトで、工事前の同０・０６マイクロ・シーベルトと比較して人体に影響するような変化は確認されなかった。視察した浅尾氏は「多くの方にご覧いただき、再利用に対する安心感、納得感の醸成につなげたい」と話した。

除染土は福島第一原発周囲にある中間貯蔵施設（同県大熊町、双葉町）に約１４００万立方メートルが保管されており、２０４５年３月までに県外で最終処分を完了させることが法律で定められている。政府は、放射能濃度が低い土を全国の公共工事などで活用する方針。８月に策定した最終処分に向けた工程表では、東京・霞が関の中央省庁の敷地計９か所に搬入する方針を示しており、今後、残る６か所についても、順次工事を実施する。