イスラエルのネタニヤフ首相＝１５日/Debbie Hill/Pool/Reuters

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での約２年にわたる戦闘に対して国際社会の怒りが高まる中、イスラエルのネタニヤフ首相は１５日、イスラエルは今後「一種の孤立」に直面し、それが数年に及ぶ可能性があると警告した。

ネタニヤフ首相は財務省の会合で、イスラエル経済が「自給自足的」な特徴に適応し、より自立し、対外貿易への依存度を減らす必要があると述べた。

ネタニヤフ首相は、孤立の危機にひんしている主要産業の一つは武器取引だとし、外国からの武器輸入に対する依存を避けざるを得なくなる可能性があるとの見通しを示した。

「われわれは武器産業を発展させる必要がある。アテネと超スパルタを合わせた存在になるだろう。少なくとも今後数年間は、こうした孤立化の試みに対処せざるをえず、他に選択肢はない」

今回の発言は、イスラエルがガザでの戦闘を拡大させる中で直面している国際的な強い反発を珍しく認めた形となった。ネタニヤフ首相はこれまで、国連などから差し迫るガザ市への攻撃はさらなる死傷者と破壊を招くとの警告を受けても方針転換を拒否している。ジェノサイド（集団殺害）を行っているとの非難も強まっているが、イスラエルは強く否定している。

イスラエルは現在、ガザでの軍事行動を理由に、フランスやオランダ、英国、スペイン、イタリアなどから部分的または全面的な武器の禁輸措置を受けている。だが、輸入の大半を占める米国は制限を設けておらず、他国に対して規制しないよう警告している。前政権下で一時遅れていた２０００ポンド爆弾の輸送も、トランプ政権が復活させた。

国内世論や人質家族、さらには軍からも戦闘拡大に反対の声が上がっている。人質の危険や人道被害の悪化が懸念されるためだが、首相は戦争の遂行を主張している。

イスラエルは長年にわたり、中東地域だけでなく世界的にも経済大国とみなされてきた。その原動力は先端技術産業だが、今回の戦争はすでに同国史上最長かつ最も高額な戦費を要するものとなり、経済にも影響を及ぼしている。