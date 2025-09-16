¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ÎÈ¯É½¡¡¶õÇò¥¨¥ê¥¢¤¬Ëä¤Þ¤ë¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤ÎÍøÍÑ¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ÎÈ¯É½¡¡¶õÇò¥¨¥ê¥¢¤¬Ëä¤Þ¤ë¡¡·§ËÜ
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤Ï¡¢º£Æü¡Ê16Æü¡ËÀµ¸á¤«¤é¡¢·§ËÜ¸©Ì±Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Î¼þÊÕ¤äÉðÂ¢ÄÍ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò¥¨¥ê¥¢¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤ÈµÆÍÛÄ®¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¼«Å¾¼Ö2050ÂæÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤òÁ°¤Ë¡¢ºòÆü¡Ê15Æü¡Ë¤ÏµÆÍÛÄ®¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡×¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¡¢¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò·§ËÜ¾ë¤ÎÉüµì»Ù±ç¤Ë¤¢¤Æ¤ë¡Ö±þ±ç¥Ýー¥È¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
