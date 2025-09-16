¿·¤½¤Ð¤Îµ¨Àá¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡¡700ËüËÜ¤Î¥½¥Ð¤Î²Ö¤¬¸«¤´¤í¡¡·§ËÜ¡¦°¤ÁÉ»Ô
¥½¥Ð¤Î»ºÃÏ¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»ÔÇÈÌî¤Ç¡¢Çò¤¤¥½¥Ð¤Î²Ö¤¬¡¢¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·¤½¤Ð¤Îµ¨Àá¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡¡700ËüËÜ¤Î¥½¥Ð¤Î²Ö¤¬¸«¤´¤í¡¡·§ËÜ¡¦°¤ÁÉ»Ô
°¤ÁÉ»ÔÇÈÌî¤Ë¤¢¤ë¹¤µ4ha¤Û¤É¤Î¹Âç¤ÊÈª¤Ç¤Ï¡¢Ìó700ËüËÜ¤Î¥½¥Ð¤Î²Ö¤¬²ÄÎù¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈª¤Ï¡ÖÇÈÌî¤½¤ÐÀ¸»ºÁÈ¹ç¡×¤¬¡¢¥½¥Ð¤Î²Ö¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸¶Ìî¤òÀ°È÷¤·¤Æ°ìÈÌ¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É¸¹âÌó800m¤Î¹â¸¶¤Ëºé¤¯½ãÇò¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Î¸«¤´¤í¤Ïº£·î(9·î)²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤ËÃã¿§¤Î¼Â¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¡¢¿·¤½¤ÐÍÑ¤Î¼ý³Ï¤ÏÍè·î(10·î)²¼½Ü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÆ»¤Î±ØÇÈÌî¡Ö¿À³Ú±ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î¤´¤í¤«¤éÇÈÌî»º¤Î¿·¤½¤Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£