¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö°ËÆ£¤«¤º¤¨¡×¤Î°¦¼Ö¤Ï¡Ö¥·¡¼¥Þ¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥¸!? ¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤â¤¦1Âæ¤Î°¦¼Ö¡×¤È¤Ï
¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ª ¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î°¦¼Ö¤Ï¡©
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±éÃæ¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²áµî¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ë¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¡É°ËÆ£¤µ¤ó¡É¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡1985Ç¯¤Ë½¡ÅÄÍý¤µ¤ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¾®Àâ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¤¬º£Ç¯2025Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·ÉñÂæÈÇ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¡¦µÆÃÏ»íÇµÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯8·î26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖËè²ó¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤¹¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤«¤«¤ë¤·½ý¤à¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÅÙ¤âÁá¤¤¡ª¡×¤È¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡ª¤«¤º¤¨¤µ¤ó!? Ã¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö³Î¤«¤ËºÇ½é¤Ï¤É¤Ê¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë°ËÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¼Ö¤Ï2Âæ¡£
¡¡1ÂæÌÜ¤Ï¡¢1990Ç¯¼°¤ÎÆü»º¡Ö¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥Þ¡ÊY31·¿¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï1988Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜÅª¤ÊÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥Ã¥°¡¦¥«¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤ä²÷Å¬¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¡È¥·¡¼¥Þ¸½¾Ý¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯10·î¡¢¡Ö¥·¡¼¥Þ¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ30Ç¯¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£30Ç¯°Ê¾å¾è¤êÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆü»º¤Ï¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡¢Æü»º¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆü»º¤ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥ì¥¹¥È¥¢ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¥·¡¼¥Þ¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¼Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦´¶¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤°ËÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï2ÂæÌÜ¤Î°¦¼Ö¤È¤·¤ÆÆü»º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏÂè2À¤Âåe-POWER¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤°ÂÁ´ÀÇ½¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çò¤¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Åö»þ¡¢¡Ö¼ç¤ËËå¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¡¼¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Î¡¼¥È¤âÂçÀÚ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÄê´üÅÀ¸¡¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦¼Ö¤È¤ÎÆü¾ï¤òÃúÇ«¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£