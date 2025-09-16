TWS¡¢¡ÖROCK IN JAPAN¡×½Ð±é¡ªÁ´8¶Ê¤ÎÁÖ²÷¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë
TWS¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡ª¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡Ä¡×
TWS¤Ï9·î15Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ê°Ê²¼¡¢RIJF¡Ë¡×¤Î¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¡¢·×8¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ê°Ê²¼¡¢RIJF¡Ë¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç26²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ4Âç¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢9·î13Æü¡Á15Æü¡¢20Æü¡Á21Æü¤Î5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±ä¤Ù30Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£º£Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿TWS¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â´ÑµÒÀÊ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿
½øÈ×¤«¤é¼ÞÇ®¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤È¡ØBLOOM (feat. Ayumu Imazu)¡Ù¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ØGO BACK¡Ù¡ØOh Mymy:7s¡Ù¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¤¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Øhey! hey!¡Ù¤âÈäÏª¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
TWS¤é¤·¤¤ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤¬¡ØIf I'm S, Can You Be My N?¡Ù¡Øplot twist -Japanese ver.-¡Ù¡ØCountdown!¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä±þ±ç¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¹ç¾§¤·¡¢²Æ¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£
¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ËTWS¤Ï¡Ö¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Æü¤Î¸ø±é¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿TWS¤Ï¡¢¼¡¤Ï´Ú¹ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡¢9·î28Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦Íö¼Ç´Á¹¾¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëK-POP¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖATA FESTIVAL 2025¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢10·î¤Ë¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
