ME:I・AYANE（高見文寧）、幼少期に“裏で言われていた”あだ名「全部靴下も靴も上のシャツもランドセルも」
【モデルプレス＝2025/09/16】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のAYANE（高見文寧）が、15日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜）に出演。幼少期のこだわりエピソードを語った。
【写真】ME:Iのメンバーカラー AYANE（高見文寧）は黄色
「黒歴史を教えて」というトークテーマで、AYANEは「今もそうなんですけど、幼少期から黄色がずっと好きで服とかも黄色が多くて、町内で『黄色の子』って裏で言われてたらしくて…」と幼少期のエピソードを苦笑いで告白。「7つ上に姉がいるんですけど、姉も『黄色の子の姉』って言われてたらしくて」と笑いを誘い、「写真見返すと、はいてる短パン以外は全部靴下も靴も上のシャツもランドセルも黄色。ヘアゴムまで」と全身黄色を身につけていたことを明かした。
そして、AYANEは「『これ黄色』って言って渡されても『これは違う！』とか。暗めの黄色渡されると地雷で」と黄色の種類にもこだわりが強かったことも話した。
そんなAYANEはグループでのメンバーカラーも黄色だといい、「黄色がいいです」と自ら立候補したのかを問われると「オーディション時代から黄色がすごく好きですっていうのを刷り込んだ」と笑った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆ME:I・AYANE、幼少期は全身黄色「黄色の子」と呼ばれていた
