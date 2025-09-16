FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロデビューは「プレッシャー」活動への想い語る
【モデルプレス＝2025/09/16】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣と鎮西寿々歌が16日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。櫻井がソロデビューに向けての想いを語った。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロデビュー曲お披露目の様子
19日にソロデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」が配信リリースされる櫻井。6日に開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」のステージで、ソロデビューが発表され、同曲の初披露も行っている。
この日は鎮西から「自分のことのように本当に嬉しい」と祝福を送られると、FRUITS ZIPPER及びKAWAII LAB.の中での初めてのソロデビューとなることに目標があるか尋ねられた。櫻井は「目標というよりプレッシャーなの」と告白。しかし「だからこそ今後アイドルやりたいとか、ラボ入りたいとか言ってくれる子もいるだろうし、ソロでもやってみたいとかね。いろんなKAWAII LAB.とかの可能性を広げるっていう第1歩でもあるのかなと思ってる」と力強く口にした。
鎮西はTGCでのデビュー曲初披露の際、リハーサルも含め「優衣ちゃんがすごい緊張してた」と回顧。しかし本番ステージに立った櫻井は一転「普段グループの中でやってる優衣ちゃんとまた違うアイドルの引き出しがあったんかいみたいな」「もう本当恐れいりますっていう感じ」と驚きとともに感嘆したと告白。「尊敬ですね」と何度も口にし櫻井を照れさせていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
