双子妊娠中の中川翔子、むくんだ足に“強力着圧ソックス”履いた様子公開 あと数日で臨月に
【モデルプレス＝2025/09/16】タレントの中川翔子が9月15日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の現在の体調について詳細に報告するとともに着圧ソックスを履いた足を公開し、反響が寄せられている。
【写真】双子妊娠中の中川翔子、むくんだ足公開
中川は「今日も張り止めを飲み安静に」と現在の状況を説明し、「あと数日でいよいよ臨月かぁ！不思議でなりません」と出産への心境を吐露。近況を紹介する写真を多数公開し、着圧ソックスを履いた足の写真については「病院の強力着圧ソックスと、むくみ撃退のお茶！」とむくみ対策をしていることをつづっている。
なお、14日の投稿では「なんかもうむくみも人間の限界にきてる 塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」と、着圧ソックスを履いていない状態のむくんだ足の様子を披露していた。
この投稿に、ファンからは「お疲れさまです」「もうすぐですね」「体調に気をつけて」「無事な出産を祈ってます」「頑張って」「応援してます」といった声が上がっている。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
