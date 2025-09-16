トヨタ ランドクルーザー 250 3Dキーリング。

ランクル250の3Dキーリングがリアル過ぎる！

株式会社フェイスは、大人が楽しめる乗り物雑貨を企画販売する会社。これまでも、トヨタ・AE86（ハチロク）『頭文字D』藤原とうふ店仕様のウェットティッシュケースや、スズキ・ジムニーのウェットティッシュケース、マツダ RX-7のBluetoothマウスなど、クルマ好きに刺さる商品を企画して話題を呼んでいる。

そのフェイスが今回、「トヨタ ランドクルーザー 250」をモチーフにしたダイキャスト製の3Dキーリングの販売を開始した。

「トヨタ ランドクルーザー 250 3Dキーリング」は、ランクル250を立体的に再現したキーリング。ランクルならではの力強いフォルムを、ダイキャスト素材と3D造形技術によって精緻に再現し、クロームメッキで仕上げられた。それぞれが金属の質感を活かしたつくりとなっていて、パーツが触れ合うことで生まれる金属音は、まるで鈴のように響くのだとか。シリアルナンバーの刻印入りプレートも付属し、プレートには「250」の文字があしらわれている。

細部までこだわってデザインされたこのキーチェーンは、ランクルオーナーのみならず、クルマ好きの心をくすぐる仕上がり。実車の魅力を余すところなく凝縮した逸品だ。

トヨタ公式ライセンス取得！ 贈り物にもぴったり

チャームとシリアルナンバーの刻印入りプレートで構成されている。

本製品は、トヨタのオフィシャルライセンスも取得し、その品質とデザインはお墨付き。シリアルナンバー入りの限定3000個というレア性も相まって、コレクターズアイテムとしての価値も高いだろう。なお、シリアルナンバーはランダムとなり、指定はできない。

さらに、本製品は高級感のある専用ギフトボックス入りで、大切な人へのプレゼントにも最適だ。年齢や性別を問わず、ランクルを愛するすべての人にとって喜ばれるアイテムといえるだろう。お値段は1個3850円（税込）。フェイスの運営するECサイト「CAMSHOP.JP」と「ノリモノ楽天市場店」にて予約を受付中。

INFORMATION

TOYOTA LANDCRUISER 250 3D Keyring｜トヨタ ランドクルーザー 250 3D キーリング

サイズ：全長11cm（チャーム5cm、ロゴプレート4cm、カラビナ4cm）

重量：53g

素材：亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）

パッケージ：専用ギフトボックス入り

生産数：限定3000個 シリアルナンバー入り（ランダム）

発売日：10月下旬入荷予定

価格：3850円（税込）

商品ページ：https://camshop.jp/?pid=188036642