彦摩呂、「気づいた？」の問いかけにファン反応「ホンマ！痩せてる！」「すごく凛々しいお顔」「役どころで別人みたい」 出演舞台の現場から59歳バースデー報告
タレントの彦摩呂が15日、自身のインスタグラムを更新。同日、59歳の誕生日を迎えたことを報告し、「気づいた？ちょっと痩せたで!! 笑」とちゃめっ気交じりに近影を披露した。
【写真】「ホンマ！痩せてる！」「役どころで別人みたい」59歳を迎えた彦摩呂の近影
彦摩呂は現在、世田谷パブリックシアターで上演中の舞台『アリババ』『愛の乞食』に出演中。「誕生日に素晴らしいキャストの皆様と素晴らしい作品にて迎えられるなんて最高に幸せです〜」とつづり、ステージ裏で撮影したと思われる近影や扮装姿の写真を披露した。
また投稿では「59歳 50代最後の歳を自分らしく輝いて進んで行きます〜」と決意を明かし、「皆様いつも彦摩呂を応援して頂きありがとうございます これからも宜しくお願い致します」とあいさつしていた。
コメント欄には「彦ちゃ〜ん おめでとうございます」「ホンマ！痩せてる！」「本当に少し痩せられましたね」「すごく凛々しいお顔ですね」「役どころで別人みたい」「お身体大切に益々のご活躍をお祈り致します」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
