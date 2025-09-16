¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦É÷¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ê45¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡×¡Ê·îÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ý¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î2¿Í¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢¡Ö¥«¥é¥Æ¥«¡×¤ÎÌðÉôÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÂç°æÀîïÄÆ»¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢°û¿©Å¹¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÆ°¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢º£Æü¤Ï¡£¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤·¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¤È¡¢¹¾¸ý¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤É¤Ã¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°¥ÀîæÆ¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È°ËÃ£¤Ë¡¢°¥Àî¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡Ö²¶¤ÎÏÃ¤«¡£²¶¤¬°¥Àî¥Á¥ç¥¦¤À¡£¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡×¤È¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¹¾¸ý¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¥µ¥ó¥É¤Î2¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¹¾¸ý¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£»ä¡¢½é¤á¤Æ±Ç²è½Ð¤¿»þ¡¢°¥Àî¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸ý¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¡Ö¶âÍ»ÇËÌÇ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó Åí¸»¶¿¤Î¿Í¡¹¡×¡Ê2002Ç¯¡¢´ÆÆÄ»°ÃÓ¿ò»Ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤¬21ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥í¥±¥Ð¥¹¾è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢°¥Àî¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È5Ê¬¤°¤é¤¤ÃÙ¹ï¤·¤Æ¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤â¤¦É÷¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£