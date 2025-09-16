¼¡²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÄÕ²°¤Î¿·ºî¤ËÄê¿®¤¬·ãÅÜ¡£´î»°Æó¤ÏÉ®¤òÃÇ¤Á¡¢½ÕÄ®¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¡Ä¡£°ìÊý¤ÇÄÕ½Å¤¬Ë¬¤ì¤¿Àè¤Ï¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ·Ãæ¡¦Äê¿®¤Î¼ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢½ÕÄ®¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ä
¤½¤Î¼¡²óÊüÁ÷Ê¬¤È¤Ê¤ë¡¢Âè36²ó¡ÖóÀÌ¹¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡Ê¤ª¤¦¤à¤Î¤±¤ê¤Ï¤«¤â¡Ë¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼Âè36²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ãÂè36²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÄÕ²°¤Î¿·ºî¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ê¤ª¤¦¤à¤¬¤¨¤·¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á¡Ë¡Ù¡ØÅ·²¼°ìÌÌ¶ÀÇßÈ¡Ê¤Æ¤ó¤«¤¤¤Á¤á¤ó¤«¤¬¤ß¤Î¤¦¤á¤Ð¤Á¡Ë¡Ù¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¡£
Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎËÜ¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢ÀäÈÇ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£
´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢É®¤òÃÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¡¢½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¤µ¤ó¡Ë¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¤¢¤¦¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¤ÎÊ¸¤Ç¡¢Åìºî¡ÊÌÚÂ¼Î»¤µ¤ó¡Ë¤¬ÉÂ¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ë¤äÆîÀ¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£