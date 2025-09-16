Photo: 山田洋路

2025年7月12日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

屋外活動時における地味だけど深刻な敵、それが“無風”です。虫でも雨でもなく、日中に風がないこと。これが心と身体に堪えるんですよね。

そんな“炎天下の無風地帯”の一助となるアイテムが、ソーラー充電機能付きポータブルミニ扇風機「OBB」。実際にこちらを試してみたところ、ただの風を送る小道具ではないことがよくわかりました。

「モバイルバッテリーは、スマホとランタンに使用中」というキャンプあるあるにも対応。風を携帯できると、ヒトはこんなにもご機嫌になれる。扇風機以上、発電機未満の頼れる相棒の実力を、余すことなくご紹介していきます。

無言の自信を感じさせるデザインと軽量さ

Photo: 山田洋路

箱を開けてまず目を引くのは、360gとは思えない重厚感。

LEDディスプレイに点灯するのは、ソーラー充電中を示すグリーンのランプのみ。電源を入れるまで沈黙を守り、「今は語るべきときじゃない」とでも意思表示しているような控えめな佇まいでギア好きの所有欲をくすぐる“凄み”が漂っています。

電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機 8,030円 【数量限定 27%OFF】ポータブル扇風機 1点 商品をチェクする

期待を上回る風力

Photo: 山田洋路

起動した瞬間、電源OFF時には何も表示されていなかったLEDディスプレイに静かに情報が浮かび上がります。

風力レベルの5段階が表示され、実際の風量はレベル1ですでに一般的なハンディファンくらいある感覚。レベル5では、顔面が「風の壁」に包まれるような体験でした。

屋外活動中やキャンプの熱帯夜においては、これほど心強い送風装置も珍しいんじゃないでしょうか。

「毎分16,000回転」とのことで、ヘアドライヤーのような騒音を想定していましたが、風切り音はむしろ心地よいBGMのように響きます。

長丁場にもひるまないスタミナ

Photo: 山田洋路

スタミナ性能も文句なし。フル充電なら最長で36時間連続稼働するとのことで、1泊2日のキャンプなら、モバイルバッテリーの援護なしに風を送る役割を全うしてくれそうです。

バッテリーが切れてしまっても、ソーラー充電すると送風できる状態に。主電源にはならなくても、万一のときの備えとして頼りになると感じました。日中のスキマ時間に電力を補えて、“電力自前主義”を支えてくれそうです。

特に秀逸なのが、交換式バッテリーの構造。爪を引くだけ、片手でも着脱可能で、ノールックでも対応できるシンプルさは、アウトドア現場でのバタつきを想定して設計されている証でしょう。

“ウェアラブル空調”として完成された設計

Photo: 山田洋路

使うまでは、手持ちスタイルが基本と思い込んでいましたが、実際には首掛けや 腰装着のスタイルが手放せなくなりそうです。両手が空き、移動中でも涼しさを得られるのが、ここまで快適とは思いませんでした。

一方カフェでは、ストラップを外してデスクに平置き。キーボードを打つ手元に風が届くよう角度を調整すると、集中の助けになります。これ、かなり良いです。

痒い所に手が届く、+αの機能群

モバイルバッテリー機能

Photo: 山田洋路

バッテリー容量はたっぷり10,000mAhと、扇風機としての余力を考慮しなければスマホ数回分の給電能力があります。太陽で蓄えた電力をスマホにシェアするのは、昼の自分が夜の自分を助けているような、未来志向のルーティンの始まりです。

アロマリング

Photo: 山田洋路

使う前は「まあ、おまけ機能でしょ」程度に思っていたんですが…。試しに使ってみたラベンダーの香りとともに届く風で、予想以上にリフレッシュできました。香りはほのかに持続し、在宅ワークの気分転換としてちょうどいいアクセントになります。

LEDライト

Photo: 山田洋路

夜間のテント内で地味に活躍しそう。読書や小物探しに充分な明るさを備え、照らすというより“寄り添う光”という表現がしっくりきます。

電源ストレスに風穴を開けるミニ扇風機

Photo: 山田洋路

空調システムであり、非常電源であり、香りのスイッチであり、灯りでもある「OBB」は、もはや「ミニ扇風機」というカテゴリに収まりません。

今回「OBB」を試してみて、とりわけ、アウトドアの電源ストレスに対処できるのが魅力的に感じられました。

“風を携帯”するという新しいモビリティがもたらすのは、快適さだけではなく「心の余裕」や「集中力」といった、目に見えない付加価値。

「OBB」に関するより詳しい情報を、ぜひ以下よりチェックしてみてください。

電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機 8,030円 【数量限定 27%OFF】ポータブル扇風機 1点 商品をチェクする

＞＞電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY