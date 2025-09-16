定年後の準備と言えば、《貯金が充分にあるかどうか》だけだと思っていませんか？実は、リタイア生活にはお金以外にも考えるべきことはたくさんあるそうで――。資産管理の専門家クリスティンが、18人のリタイア計画専門家と語り合い、老後の暮らしとお金について徹底解説した著書『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』より、「リタイアの下準備」について紹介します。

フリッツ・ギルバート「下準備が大事」

フリッツ・ギルバートは金融のプロでも人生設計の専門家でもない。それでも彼はリタイア準備にうってつけのブログ『退職宣言（ザ・リタイアメント・マニフェスト）』の生みの親だ。

フリッツが人気ブロガーになった理由の1つは実体験を書いたことである。

2018年にリタイアし、第2の人生をスタートさせた彼は当時の紆余曲折を率直に語り、移行を円滑にするためのプランを提案している。

彼のブログは本当に実用的だ。いちばん反響が大きかったのはリタイア準備の各段階について書いた記事だそうで、リタイア生活に必要な費用はもちろん、退職前に仕事用のメールアドレスに届く個人向けメールを私用のアカウントに転送するとか、年間支出を記録するといった具体的な作業も列挙されている。

今回のインタビューでも、まさにそういう話をしていただこうと思う。

リタイアの日を決める

クリスティン・ベンツ：まずはリタイアの日をどう決めるのかについて、これという方法があれば教えていただけますか？

フリッツ・ギルバート：諸先輩方にそういう質問をすると《その時がくればわかるさ》といわれることが多かったんです。僕はそのたびに、なんだかけむに巻かれたような気分になりました。

ところが驚いたことに実際にわかるときが来たんですよ。いわゆる燃え尽き症候群のようなものかもしれませんし、リタイアに向けて準備してきて、いよいよ準備が整ったと確信するのかもしれません。

もしくは単純に数字の問題かもしれない。仕事をやめてもやっていけるだけの資産があるかどうかは重要な要素ですから。老後資産ができていないなら、仕事をやめるという選択肢はありません。これならやっていけると確信が持てるところまでは働かないといけない。そうやってみんな走りつづけるのです。

蓄財状況からいつごろ退職できるか、おおよそ見当がつくでしょう。計画的な人なら1年くらい前には退職可能時期がわかるはずです。

できれば最後の1年は、金銭面だけでなく精神面の準備をする期間にしてほしいです。資産形成の目途がついたタイミングで、今度はそれ以外のことを考えるのです。双方の準備状況を比較すればリタイアの時期はかなり明確になるでしょう。



クリスティン：スタンフォード大のローラ・カーステンセン教授や、資産管理学を教えているマイケル・フィンケ教授にもインタビューをしたのですが、おふたりはリタイア後も自分に合ったスタイルで仕事を続けるのが望ましいと考えておられました。

仕事をすれば日々の張り合いができます。活動的でいられるし、社会とのつながりも維持できる。あなたも仕事を続けるほうがいいとお考えですか？

フリッツ：たしかに働くことで生活を充実させられる人もいます。しかし経済的に余裕があるのなら、継続的な収入があったほうが安心だからというだけで仕事を続けるのはどうかと思いますね。求めているのは金銭ではないでしょう？

僕がお薦めする方法は、退職して1年間は仕事の誘いがあっても断ることです。現役時代より軽い業務だから続けようとか、顧問の仕事を引き受けようと思っている方がいれば、イエスという前に1年間は様子を見たほうがいいでしょう。働いているあいだは忙しくてできなかった活動、つまり経済的な見返りに重きを置かない活動を試してみるチャンスだからです。

ボランティアに参加してこの上ない充実感を得るかもしれません。《仕事に戻らなくてよかった。今ならやりたいと思ったらいつでも挑戦できるし、そこから生きがいも見返りも得られる》と思えるかもしれません。

最終的に仕事に戻るのはいいですが、それをデフォルトにしないことです。できるだけ多くの小道をたどってみてください。仕事を続ける以外の選択肢にも目を向けるのです。

視野を広く持ち、いろいろなことに挑戦し、経験値を増やしてください。もうお金にこだわらなくてもいいのだから、いつもとちがう時間の過ごし方を楽しんでください。

やりがいと友情を手に入れる

クリスティン：あなた自身が退職後、新たなやりがいを見つけ、豊かな人間関係を築き、精力的に活動しておられますね。

フリッツ：もともと計画的なタイプなので、現役のあいだは3年計画、5年計画を作成し、昇進のチャンスも逃さないようにしていました。一方リタイア後の人生については、僕も妻も《偶然を大事にしたい、心の赴くままにやってみたい》と思っていました。

人生は自転車のスポークのようなもので、さまざまな方向性を持っています。だからそれぞれのスポークの長さをじっくり見極め、そこからリタイアの時期を決め、住む場所を選定したんです。

仕事をやめたらいきなり短くなるスポークだってあるかもしれません。たとえばあなたが仕事人間で、つきあいのある人が残らず仕事関係者だったら、退職とともに人間関係が希薄になるでしょう。

しかし1つのスポークが極端に短くなると自転車は走れません。そうであるなら退職後に短くなる可能性のあるスポークをあらかじめのばしておいたほうがいい。家族関係はどうですか？熟年離婚に至る人も少なくありませんから注意が必要です。

そういうふうに人生を捉えて、どのスポークを育てていくべきか考えていくと、自分に足りないものや、これから投資しなければいけない分野が見えてくるのではないでしょうか。

クリスティン：奥様が始めたボランティア活動について教えていただけますか？ 『フリーダム・フォー・ファイドー（訳注：Fido は忠犬の意味）』には今やあなたも積極的に参加されていますね。

これはリタイアした当初、予想していなかった展開ではないでしょうか？ 奥様の活動を支援するうち、ご自分も参加するようになったとうかがっていますが、いずれにしてもすばらしい活動ですね。

フリッツ：妻は25年間、主婦として家庭を守ってきました。結婚したころは働いていましたが、娘ができたあと仕事をやめて子育てに専念したんです。

娘が大学に入って家を出ると、僕らは妻の母と同居を始めました。義母はアルツハイマー病を患っていたので、妻がつきっきりで介護しました。当時は意識していませんでしたが、義母の世話は妻にとってフルタイムの仕事のような位置づけでした。

僕は自分のリタイア準備に忙しく、ちょうど『退職宣言（ザ・リタイアメント・マニフェスト）』ブログを始めたころでもあって、そちらにかかりきりでした。

妻とはしょっちゅうリタイア生活を話題にしていて、それが自分たちの生活や夫婦関係にどんな影響をおよぼすかを話し合っていました。予想外だったのは、義母が亡くなったあと、妻の生活が激変したことです。

僕の退職が2018年の7月で、義母はその2カ月後に亡くなりました。妻にとってそれはいきなり解雇されたような衝撃だったようです。混乱して、まともに考えられない状態でした。母親の死は、彼女に思わぬ喪失感をもたらしたのです。

そんな妻を身近に見ていたおかげで、人生の大きな変化に順応できず苦しむ人の気持ちが少しわかるようになりました。僕のリタイアは入念に準備していたこともあってスムーズに移行できましたが、妻はちがいました。母親の死が人生の転換期となりうることを想定していなかったからです。



クリスティン：それで、奥様はどうやって立ち直られたのですか？ どういうきっかけでボランティアを始めるようになったのでしょう？

フリッツ：視野を広く持ち、機会を逃さなかったから立ち直ることができたのでしょう。

ある日、『ダーティー・ジョブズ（訳注：ふつうの人がやりたがらない仕事を司会が体験するアメリカのテレビ番組）』の司会を務めるマイク・ロウのフェイスブックをたまたま見ていたところ、そこに『リターニング・ザ・フェイバー（訳注：地域貢献している人々を取材し、サプライズで願いをかなえる）』という番組の動画が載っていたそうです。

妻が見た回はオレゴン州のボランティア活動『フリーダム・フォー・ファイドー』を紹介していたんです。これは低所得世帯で、庭に鎖でつながれたまま飼われている犬たちのために無償でフェンスをつくるという活動なんですが、動画を見た妻は、これこそ自分たちの地域に必要だと思ったそうです。

僕らの住んでいるアパラチア（訳注：ニューヨーク州からミシシッピ州までのびるアメリカ合衆国東部の地域）には鎖につながれたまま飼われている犬がたくさんいますから。僕もいいアイデアだと思いました。

ただ、僕ら夫婦にはボランティアの知識がなかった。非営利団体をどう起ちあげればよいか、見当もつきませんでした（訳注：子どもや動物に対する虐待防止を目的に組織され、運営される非営利団体は連邦所得税が免除される）。フェンスをつくったこともなければ、どうやって人を集めればよいかもわからず、まさにゼロからのスタートだったわけです。

それでも僕は妻に《とにかくやってみよう。一緒に勉強すればいいじゃないか》といいました。そこで妻は非営利団体の設立に詳しい会計事務所に相談しました。そうやって僕らは第一歩を踏みだしたのです。

次なる課題はフェンスのつくり方を知っている人をさがすことでした。犬舎を運営している知り合いがいて、手を貸してもらえないか相談したところ、その人の協力を得て最初のフェンスを完成させることができました。そうやって1つずつ課題を解決していきました。

フリッツ：やがてこのボランティア活動は僕らにとって欠かせないものになりました。思い切って始めて本当によかった。実は来週、100個目のフェンスが完成するんです。この活動はもう僕ら夫婦のやりがいというだけでなく、賛同してくれたすべての仲間たちの生きがいになっています。

仲間は200人以上に増え、その多くが退職者です。みなが口々に《すばらしい活動だ。社会のためにいいことをしながら、屋外で身体を動かせる》といってくれます。気持ちのいい人たちが集まって、助け合いながら楽しんで活動し、犬を助ける。関係者全員が得をしているんです。

そのすべては義母を亡くした妻の《これから何をして生きていけばいいのか》という葛藤から始まりました。僕自身、自分がこれほど深くかかわるようになると思っていませんでしたよ。

妻があの番組を見て、活動に賛同した。そこから続く道をずっと歩んできたら今につながったのです。リタイアしたあと、真の生きがいをそういうふうに見つける人は少なくないと思います。

リタイアには右脳と左脳のバランスが大事なんです。数学的な思考を好み、表計算が得意で、リタイア後に必要な資金をきっちり計算するのは左脳です。

そして生きがいや自由を求めるのは反対の右脳なんです。右脳は芸術を好み、冒険心があって、未知の世界へ導かれていく。ただ右脳を使うには少々訓練が必要です。アーティスティックな仕事をしていたのでなければ、現役時代はあまり使わなかったかもしれません。

クリスティン：ボランティア活動を通して社会とつながることもできるんですね。

フリッツ：もちろん。目的が明確ですし、屋外で身体を動かすこともできる。そして人間関係も充実します。正直、ボランティア仲間とこれほど強い連帯感で結ばれるとは想像していませんでした。僕ら夫婦にとってはそれがいちばんのリターンだったと思います。

他者のために無償で尽くすのは尊い行為です。ただ、活動を通して知り合った仲間との交流も、それに負けないほどすばらしいのです。金曜の夜に《グランピーズ（訳注：地元の飲食店）へ行かないか？》と誰かがメールを打てば、都合のつく人たちが集まってきます。

みな仲間意識が強くて、自分たちを《ファイドー・ファミリー》と呼んでいるんです。共通の目的で結ばれた家族です。それでいて重苦しい雰囲気にならないようちゃんと心得ていて、たとえば政治の話なんかはしません。

あくまで主役は犬です。身内だけに通じる冗談がいくつもあって、笑い声が絶えません。とても楽しくやっていますよ。

※本稿は、『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』（クリスティン・ベンツ：著・岡本由香子：訳／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。