ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¡¡½é¤á¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¤ª»¶Êâ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò¤ÈÄÔ¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£

¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¡£¿ù±º¤µ¤ó¤âÄÔ¤µ¤ó¤â¤¹¤Æ¤­¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°¤Î¶õµ¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¤È¡¢²ÈÂ²»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Âè5»Ò¤Î¿·À¸»ù¥·¥ç¥Ã¥È¤â

8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¶õ¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ1¥ö·î¡¡Áá¤¤¤Ê¤¡¡¡¤â¤¦¿·À¸»ù¤Î»þ´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Âè5»Ò¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿·À¸»ù¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¿ù±º¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)