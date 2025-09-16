日々の暮らしにふと立ち止まり、「自分は何のために生きているのだろう…」と深い溜め息をつくことはありませんか？4000人を看取ったホスピス医・小澤竹俊氏によると、誰もにとって人生の目的は「幸せになること」だといいます。家庭や仕事の苦悩で心が押しつぶされそうなときこそ、目の前の“灯”に気づけば、思いがけず人生の意味が見えてくるかもしれません。著書『暗闇の中で「小さな灯」に気づくヒント だから、あなたも幸せになれる』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】人生の目的は「幸せになること」を忘れない。ホスピス医・小澤竹俊さん著書『暗闇の中で「小さな灯」に気づくヒント だから、あなたも幸せになれる』

どんなときでも、人生の目的は幸せになることを忘れない

日々の生活で、何のために生きているのかが、わからなくなることがあります。

朝早く起きて食事の支度や洗濯やゴミ出しを行ったり、職場に向かう移動中に気になるニュースやメールの確認をする。

毎日の生活がいつも順調とは限りません。風邪を引いて寝込む日もあるでしょうし、元気だと思っていた親が急に病院に通うようになり、付き添わなければいけないこともあります。

もし、あなたが今、「なんで私だけが苦しまないといけない？」と、ため息をついていたとしたら、あらためて「人生の目的」を見直してみませんか？

人生の目的は、幸せになることです。

一方で、毎日の生活に溺れてしまうとき、何のために生きているのかを見失ってしまうことがあります。しかし、一つひとつの何気ない出来事にも、幸せになるためのヒントが隠されています。

手段と目的という言葉があります。手段は、目的を達成するための方法です。

この手段と目的をきちんと使い分けている人は、実はあまり多くないと、私は感じています。

「勉強」を幸せになるための一つの手段であると考える

たとえば、勉強について考えてみましょう。

義務教育に限らず勉強することは大切です。しかし、勉強することは、何かを得るための手段であって、目的ではありません。

ところで小さい頃、「勉強しなさい」と先生や親から言われたことがありますか？

つい漫画ばかり読んでいたり、テレビばかり観ていたりすると、親から「勉強しなさい」と言われることはよくあることです。

親の立場になって、子どもに同じ言葉を言っている人もいるでしょう。勉強しなさいと指示を出すことは、決して悪いことだけではありません。

しかし、何のために勉強するのかを示さないまま、勉強しなさいだけでは、指示をされた子どもは苦しく感じることでしょう。

特に苦手な科目などを学ぶとき、こんなことを勉強しても将来、何も役に立たないと考えていれば、苦しさはいっそう増していきます。

しかし、勉強は、幸せになるための一つの手段であると考えることができる人は、勉強は違って見えてきます。

それまで苦手と感じていた科目ですら、将来、自分が幸せになるために必要な学びであると見直すことができたとき、成績も向上していきます。

本来、仕事は幸せになるための手段だけれど

仕事も同じです。本来、仕事は幸せになるための手段です。しかし、営業成績が伸び悩み、気持ちが苦しくなる人がいます。

仕事上でクレーム対応が多く、心身共に病んでしまう人もいます。

仕事は、お金を稼ぐためには必要ですが、幸せになれるとは限りません。

心を痛めてしまう仕事は、心の健康にはおすすめできません。

生きていくためには、お金を稼がなくてはいけません。

子どもの教育費、親の介護費用や家のローンなど、人生は出費の連続です。健康で働くことができれば良いですが、ある日突然、病気と診断され、治療費という出費が追加となることもあります。

お金のやりくりで頭を抱える人は少なくありません。

毎日が苦しくて、何のために働いているのかを見失ってしまう人がいます。

私たちは、しばしば「人生の目的は幸せになること」という大切な点を見失っているのかもしれません。

しかし実は、私たちの普段の生活で遭遇する一つひとつの出来事は、幸せになるヒントにつながっています。

この記事では、人生で遭遇する自分自身の困難との向き合い方や親の介護など例に挙げながら、幸せに気づくためのヒントを紹介していきたいと思います。

人生は良いことばかりではありません

「人生の目的は幸せになること」と紹介しました。

しかし、今の日常生活を思うと、幸せの二文字から最も遠いところで暮らしていると感じる人がいます。

シングルマザーとして、子どもを育ててきた人がいます。今まで楽しそうに学校に行っていた娘さんが、この1か月に間に急に学校を休むようになりました。

休む理由を娘に聞いても、怒るばかりで心を開こうとしません。

心配になって学校に問い合わせをしても、休むだけの理由を知ることができません。娘の将来を考えると、仕事に集中できず小さなミスを繰り返すようになり落ち込んでしまいました。

離れて暮らす、母親のこと

結婚を機に東京で暮らすようになって30年が経った人がいます。毎年、正月休みに、家族で故郷の実家に帰ると、いつも母親が元気に出迎えてくれていました。

実家の母親は、独り暮らしとなって10年になります。今までは元気で暮らしていました。

ところが、この1年で急に物忘れが目立つようになりました。先日は買い物に出かけた後に迷子になってしまいました。

夜になり警察から連絡が入り、近所で暮らす弟夫婦にお願いして、無事に家に戻ることができました。

離れて暮らす娘として、このまま母親は、実家で独り暮らしを続けて良いものか悩みました。

しかし、母親に聞いても、「私は大丈夫だ」の一点張りで、解決の糸口を見い出すことができません。弟夫婦も、母親の好きにすれば良いと、真剣に考えてくれません。娘として、どうしてよいか途方にくれてしまいました。



離れて暮らす母を心配する（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

人生は決して良いことばかりではない

定期的な健康診断で肺に影があると診断された人がいます。

近くの病院に行って精密検査受けてみると乳がん、肺と骨に転移があると診断され、すぐに治療を開始しないとあと半年のいのちだと言われてしまいました。

今まで大きな病気をしたことはありません。1年前に転職したばかり。ようやく仕事や会社の仲間にも慣れて、新しいプロジェクトも担当するようになり、人生これからだと思っていた矢先の出来事でした。

「なんで、私、こんな病気になってしまったのだろう？ これから、いったい、どうなってしまうのだろう？」とふさぎ込んでしまいました。

人生は決して良いことばかりではありません。

どれほど努力を積み重ねたとしても、成功するとは限りません。

真っ青の空の下、順調に進んでいたと思っていた人生が、ある日を境に急激に土砂降りの雨に変わることがあります。

百人百通りの人生

必死に勉強しても希望の成績に到達しないことがあります。がんばって営業しても去年の成績より下回ることがあります。

仲間とともに準備を重ねてきたイベントが台風で中止になることがあります。長めの有給休暇を取って海外旅行を楽しみにしても、旅行の前日に風邪で寝込む人がいます。

それでも、人生の目的は、幸せになることです。たとえ子育てで悩んだとしても、たとえ親の介護で苦しんでいたとしても、たとえ自分自身の病気で絶望の暗闇の中にいたとしても、人生の目的は幸せになることです。

そんなことは不可能であると思う人もいるでしょう。そんなことはありません。

私は、今まで4000人を越える人の人生の最期に関わってきましたが、一人として同じ人生はありません。

百人百通りの人生です。たとえどんな人生を歩んできたとしても、人生の目的は幸せであることには変わりありません。

そして、多くの患者さん達との出会いから、私は今がたとえ絶望の暗闇の中にいたとしても、それぞれの幸せを見つけることは不可能ではないと思うようになりました。

