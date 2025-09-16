「ナンバープレートにしたい」と思う香川県の地名ランキング！ 2位「丸亀市」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれる地名は、地域の個性や誇りを映し出す小さな看板のような存在です。もし実現したら嬉しいと感じる地名には、その土地ならではの魅力や響きの良さが込められており、ドライバーの気持ちを明るくしてくれる力があります。
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜5日の期間、全国20〜70代の男女238人を対象に、「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う香川県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「香川といえばうどん。うどんに関連する地名のナンバープレートがあったら良いと思ったから（40代男性／兵庫県）」、「丸亀製麺が好きだから」（50代男性／京都府）、「丸亀城やうちわの名産地として、個性的で歴史的な雰囲気を出せるから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「ひらがな表記でわかりやすい。うどんを食べたくなる地名だと思います」（50代女性／長崎県）、「うどん県だから。香川ナンバーよりわかりやすくていいかも」（50代男性／東京都）、「うどんを積んで走っていそう」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜5日の期間、全国20〜70代の男女238人を対象に、「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う香川県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：丸亀市／70票丸亀うちわや丸亀城で知られる歴史と工芸の町・丸亀市。親しみやすい響きと知名度の高さから、多くの票を集めました。
回答者からは「香川といえばうどん。うどんに関連する地名のナンバープレートがあったら良いと思ったから（40代男性／兵庫県）」、「丸亀製麺が好きだから」（50代男性／京都府）、「丸亀城やうちわの名産地として、個性的で歴史的な雰囲気を出せるから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：さぬき市／71票讃岐うどんで全国的に有名な「さぬき」の名を冠するさぬき市。香川県を象徴する地名として、ナンバープレートにふさわしいとの声が多数寄せられ、1位に輝きました。
回答者からは「ひらがな表記でわかりやすい。うどんを食べたくなる地名だと思います」（50代女性／長崎県）、「うどん県だから。香川ナンバーよりわかりやすくていいかも」（50代男性／東京都）、「うどんを積んで走っていそう」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)