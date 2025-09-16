バルザック『ゴリオ爺さん』が教えてくれた、挫折後の生き方。「この世界は自分用にはできていない」
ニーチェ、シェイクスピア、旧約聖書…長く愛されてきた古典からは、理不尽な世の中を生きていくためのヒントが見つかるかもしれません。哲学・文学・思想をどのように人生に役立てていけばいいのか。人気オンラインスクール『古典教養アカデミー』主宰の宮下友彰さんが、豊富な事例と共に紹介する著書『不条理な世の中を、僕はこうして生きてきた。』より、一部を抜粋して紹介します。（全4回中の1回）
【書影】社会に出て、頑張っても報われないと感じた自分を、成長させてくれたのは「偉人たちの言葉」だったという宮下友彰さんの著書『不条理な世の中を、僕はこうして生きてきた。』
「この世界は自分用にはできていない」
この記事で紹介するのは、世界十大文学にも数えられている、バルザックの作品『ゴリオ爺さん』です。
主人公のラスティニャックは田舎から都会に出てきて、まさに経済的な成功を得ることに心躍らせている青年です。
ところが、彼が直面したのは、きらびやかな世界の裏でうずまく人間の負の側面でした。
まさに、彼は不条理の中で戦わねばならないのです。
彼の精神が限界に達したとき、はたして彼はどんな決断を下すのでしょうか？
これから、僕の経験も交えて、解説していきます。
『ゴリオ爺さん』のあらまし――非情な都会で、どう生きる？
『ゴリオ爺さん』は、19世紀フランスの作家であるバルザックの名作です。
バルザックは、起業家として印刷業をはじめとするさまざまな事業にトライしましたが、すべて失敗し、消去法的に残された作家という職業で最後に大成功を収めました。
主人公は、田舎から都会パリにやってきたラスティニャックという青年です。
この青年が、都会で人情を捨てて成功させるか、人情を重んじて都会を去るか、どちらの道を選ぶかというのが、この『ゴリオ爺さん』のテーマです。
当時の若者が栄達するもっとも簡単な方法は、金持ちのマダムの愛人になることでした。
富を蓄え、引退した金持ちの老人
しかし、都会に身寄りのないラスティニャックに金持ちとのコネなんてありません。
また、都会のセレブは優雅に見えて、権謀術数にまみれているため、その権謀術策に田舎から出てきたばかりの青年が入りこむ隙など一分もないのです。
そんな中、ラスティニャックは、宿泊所でたまたま隣の部屋に住んでいた「ゴリオ爺さん」という老人に出会いました。
ゴリオ爺さんは、見た目は地味でしたが、製麺で富を蓄え、引退した金持ちの老人でした。
しかも、目に入れても痛くないかわいい娘が2人います。
２人は結婚していましたが、下の娘は夫に不満があるらしいことまでラスティニャックは耳にしました。
ラスティニャックの作戦は成功したけれど…
ラスティニャックも都会流の権謀術数を発揮しようと、ゴリオ爺さんを利用することにし、あえてゴリオ爺さんに対して親切に接して、「娘と結婚するのは、君のほうがふさわしい」とゴリオ爺さんに認めてもらおうと企みました。
この2人の娘は、父親の住む宿泊所によく通っていました。
というのも、セレブのパーティでおめかしをするには大金が必要なので、２人の娘は、自分達のことを溺愛する父親から小遣いをもらおうと思っていたのです。
娘をかわいがっているゴリオ爺さんは、与えに与え、ついには財産を切り崩していきます。
一方、ラスティニャックの作戦は成功し、下の娘を結婚相手にすることが許されました。
ラスティニャックは当初、作戦が成功して大喜びしましたが、次第に結婚相手である下の娘の態度に対して、何か心に引っかかるものを感じはじめます。
それは、彼女がゴリオ爺さんを金づるとしか見ていないことでした。
ラスティニャック自身もゴリオ爺さんを利用してきましたが、彼は娘と結婚させてくれたことに対してゴリオ爺さんに恩を感じています。
ところが、毎日のように金をせびる娘は、父親に対して感謝の意を示しません。
それどころか、ゴリオ爺さんが娘に会いにくると、裏では面倒な顔さえします。
次第に、ラスティニャックは都会の非人間性が自分の想像以上に恐ろしいものであることを感じていくのです。
ゴリオ爺さんの死後、ある決意をしたラスティニャック
終盤、ゴリオ爺さんは年金さえ切り崩し、一文なしになり、娘の無心に応えられないことを悔やみながら病に倒れます。
ラスティニャックはゴリオ爺さんを気の毒に思い、懸命に看病します。
ところが、父親に金がないとわかった2人の娘は、見舞いにも来ませんでした。
最後、ゴリオ爺さんは、娘が自分を愛していないことを悟り、発狂しながら息を引き取ります。
ラスティニャックはゴリオ爺さんのために葬儀を開くのですが、誰1人弔問に来ません。
これが都会の冷酷さというものか。田舎に帰るべきだろうか。
ラスティニャックはそう逡巡します。
そして、最後にパリを見下ろせる墓地にたたずんだラスティニャック。
ここで、ある決意をし、彼は大声で叫びます。
「今度はおれが相手だ！」
『ゴリオ爺さん』（バルザック著・中村佳子訳／光文社）
彼は都会に住み続けることを決意したのでした。
はたして、彼の決意はどのようなものだったのでしょうか？
まとめ：この古典教養が救ってくれる人
・希望の仕事に就いたものの、なぜかしっくりこない人
・上京し、環境の違いに疲れている人
・何をやっても思い通りにいかず、毎日が楽しくない人
