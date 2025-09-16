KDDI株を約8年保有「家族の日用品や季節の食品をまとめ買い」36歳男性が明かす株主優待活用法
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
「おすすめ優待銘柄はKDDI」投資歴は「約9年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者男性。
「日用品や食品など、普段の生活で使いやすいものを重視」優待銘柄を選ぶうえで重視しているのは、やはり優待品の実用性。「日用品や食品など、普段の生活で使いやすく無駄にならないもの。また、利用手続きが簡単なものを重視」していると言います。
