「さすがミキティの子」庄司智春、圧巻スタイルの娘に「モデル顔負けの足長さん！」「何頭身なのよ…」反響
「さすがミキティの子」庄司智春、圧巻スタイルの娘に「モデル顔負けの足長さん！」「何頭身なのよ…」反響
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは9月14日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。
【写真】かわいらしい娘たちの姿
「娘さん脚なが！」「銀座、歩行者天国だとなぜか写真撮りたくなる」とつづり、写真を2枚載せている庄司さん。1枚目は「2025年長女と次女」、2枚目は「2022年長男と長女」とのことです。「可愛い可愛すぎる」と絶賛し、しかし「でも人生早くてムカついてきた」とも吐露。子どもの成長は早いです。
コメントでは、「素敵な写真ですね!スタイル良すぎ」「娘さん脚なが！さすがミキティの子ですね」「何だ？！これまた好感大だわ」「つーたん足細っ！！！！」「足長すぎて羨ましい」「つーたん将来芸能もあってるしモデル顔負けの足長さん！！」「いや長すぎる」「つーたん何頭身なのよ……」と、絶賛の声が寄せられました。
娘との親子ショットも15日、自身のInstagramで娘2人との親子ショットを公開していた藤本さん。「お休みに家族で、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』を劇場でみにいきました！」とのことなので、今回の庄司さんの投稿もその際のものでしょう。藤本さんが娘と共に見せるすてきな笑顔が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト