¡ÚÌÀÆü17Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤Ï½çÄ´¤À¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡Ä¡Ò17ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¥á¥¤¥³¤ä·òÂÀÏº¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè25½µ¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï17Æü¡¢Âè123²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬²¿¤«¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡ÒÂè123²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ê¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ö¡£¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤ä¿ÉÅç·òÂÀÏº(¹â¶¶Ê¸ºÈ)¤â¼êÅÁ¤¤¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¶Ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¤Ï¿ó¤Î²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤à¡£
¡¡3¤«·î¸å¡£³«±é¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ë¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤Ö¤Ï²¿¤«¤ò»×¤¤¤Ä¤¡Ä¡©
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£