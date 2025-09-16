Î¥º§¤«¤é1¥«·î¡¢¹ë²÷¤ËÊ¢¸«¤»¥¸¥ã¥ó¥×¡ªàÂçÃÀ°áÁõá37ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¡×¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×
¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯Ïª½Ð¤·¤¿ÂçÃÀ°áÁõ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×(2006Ç¯)¤ÎÎÃµÜ¥Ï¥ë¥ÒÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤¬³¤³°¤ÇÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î²¼½Ü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖAniManGaki 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ê¿Ìî°½(37)¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¤ªÊ¢¤òÂç¤¤¯Ïª½Ð¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ä¶»¤ÎÉôÊ¬¤¬´Ý¤¯³«¤¤¤¿´ñÈ´¤ÊÉþÁõ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂç¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤âÈäÏª¡£¡ÖÊªÀ¨¤¤¿Í¿ô¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ç®µ¤¤È°¦¤ò¥â¥í¤ËÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀµÄ¾¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ïµ´Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡¼¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª³Ê¹¥¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¥Ç¥¹¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï2001Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²Î¼ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£24Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸ý¸»Ö¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î5Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£