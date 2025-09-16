ÉÍ¾¾»Ô¤Î¹çÊ»20¼þÇ¯µ­Ç°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Å·Îµ¶è¤Ç9·î15Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅ¹¤ò½¸¤á¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¾¤Î±ö¾Æ¤­¤äÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä¤â ¹çÊ»20¼þÇ¯µ­Ç°¤·¡ÖÅ·ÎµÆóËó±ØÁ°¥Þ¥ë¥·¥§¡× ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡áÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è

ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¤ÎÅ·ÎµÆóËó±ØÀ¾¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÅ·ÎµÆóËó±ØÁ°¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ï¡¢Å·ÎµÀî¡¦ÉÍÌ¾¸ÐÃÏ°è¹çÊ»20¼þÇ¯µ­Ç°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Å·Îµ¶è¤ÎË­¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿ÇÀ»ºÊª¤ä°¾¤Î±ö¾Æ¤­¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ì¤ê³¨ÂÎ¸³¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãË¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡ä

¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×

¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä

¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ºÃÏ¤Î¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¡×

¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä

¡Ö¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Å·Îµ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµÙÆü¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£