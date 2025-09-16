富士山の麓では、色とりどりの花を楽しめるイベントが開催されています。

【写真を見る】花の色が変化する色鮮やかな花の色が変化する色鮮やかな「ジニアプロフュージョンレッドイエローバイカラー」

春には一面シバザクラが広がることで知られる山梨県の富士本栖湖リゾートでは、2022年から、秋にもイベントが開催されています。「虹の花まつり」と題して、園内には10種類、約8万株の花々が一面に咲き誇ります。

色鮮やかな「ジニアプロフュージョンレッドイエローバイカラー」は、咲き始めは黄色ですが日が経つにつれてローズ系の色に変化していくのが特徴です。

園内には、SNS映えするとして人気のフォトスポットがあるほか、リードを付ければ愛犬と一緒に散策することもでき、訪れた人たちは写真に収めるなどして思い出に残していました。

＜神奈川から訪れた人＞

「こっちに来たら26℃くらいで体感すごく涼しいですね。咲き乱れていてすごく素敵でした」

＜長野から訪れた人＞

「こんなにいっぱい咲いているのを見たことなかったから、とても色とりどりできれいです」

「虹の花まつり」は見頃が続く10月中旬まで楽しめます。（10月13日まで開催予定）