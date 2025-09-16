¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç²¼È¾¿ÈÏª½Ð¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤« ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤ÇÁÜºº ÂáÊá¤Î72ºÐÃË¡¢ÍÆµ¿ÈÝÇ§¡áÀÅ²¬¸©·Ù
8·î29ÆüÌë¤ËÀÅ²¬¸©È¡ÆîÄ®Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¸øÁ³¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢72ºÐ¤ÎÃË¤¬9·î16Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÆà¸ÅÃ«¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê72¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï8·î29Æü¸á¸å7»þº¢¡¢È¡ÆîÄ®Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¸øÁ³¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÃË¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¤Ë·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÁÜºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢9·î16Æü¤ËÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤äÆ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£