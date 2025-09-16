¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³ ¥¬¥¶»Ô¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶³«»Ï¤«
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¡¢¥¬¥¶»Ô¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤¿¤áÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇúÇË¤µ¤ì¤ë·úÊª¡Ê¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬15Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¥¬¥¶»Ô¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õÇú¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤¬¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î²õÌÇ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï»Ù»ý¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¿×Â®¤Ê¼Â»Ü¤ÈÁá´ü½ª·ë¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥¶»Ô¤Ë¤Ï70Ëü¿Í¤Û¤É¤¬Î±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤¹¤ë¿Í¼Á¤ò¥¬¥¶»Ô¤ÎÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤é¤«¤é¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÈóÆñ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë