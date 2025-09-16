さだまさし、インスタ投稿が7777回に 加山雄三との動画を公開し「中学生の僕に教えてあげたい。信じないだろうけど、ね」
歌手のさだまさしが、公式インスタグラムで通算7777回目の投稿を行った。記念の投稿では、12日に東京国際フォーラムで行われた『加山雄三トリビュートライブ』の際に撮影されたとみられる加山雄三との談笑中の動画を公開している。
【写真】7777回目の投稿！加山雄三との動画が公開されたインスタ投稿
投稿では動画とともに「加山さんに憧れて、下宿のお兄さんにギターを借りて初めて弾いた『君といつまでも』。あの中学生の僕に教えてあげたい。信じないだろうけど、ね」とつづり、音楽活動の原点に加山が大きく関わっていたことを振り返った。
『加山雄三トリビュートライブ』は、加山の米寿と芸能生活65周年を記念して開催されたもの。さだをはじめTHE ALFEE、森山良子、南こうせつらが参加し、加山の名曲を次々と披露。終盤には加山本人がサプライズで登場し、満員の観客を沸かせた。
さだのインスタグラムは2017年に開設され、ライブの舞台裏やプライベートの様子なども積極的に発信。今回の節目の投稿にも多くのファンから祝福の声が寄せられている。6月にはコンサート通算4700回超えを達成しており、積み重ねの記録は更新中。インスタグラムもどこまで数字を伸ばしていくのか、注目したい。
