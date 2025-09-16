お笑いタレント・なるみ（53）が15日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）で、タクシーでの驚きの体験を語った。

“関西人”の距離感の話題になり、なるみは「話めちゃくちゃ聞かれてる。タクシーとかに乗ってても」と告白。「引越しの話を旦那さんとしてて、“あれどうしようかな〜、あの家具。どこに持って行って処分したらいいんかな〜”って言うてたら、運転手さんが“それ、いただけませんかね？”って」と切り出された体験を打ち明けた。

これを受けて「ナインティナイン」岡村隆史は「大阪のタクシーの中でゴシップ話は絶対ダメですからね」と“忠告”。なるみも「聞いてますよ」と念押ししたが、この日ゲスト出演した俳優の向井理は「昨日古田新太さんと一緒だったんですよ」と話し始めた。

来月9日に開幕する劇団☆新感線45周年興行・秋冬公演「爆烈忠臣蔵〜桜吹雪 THUNDERSTRUCK」（大阪・フェスティバルホール）で共演する向井は、古田の様子を「もうベロベロに酔っ払ってて、大阪駅に着いた時点で。人の悪口ばっかり言ってました」と“暴露”。「“あいつ下手くそ”とか」と明かし、笑わせていた。