É×¡¦¿¿Ìð¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¡õÇ¾¼ðáç¸øÉ½¡¡¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ºÊ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¡Ö¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×»Ù¤¨¤ë·è°Õ
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤¬£±£¶Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤ÎÇ¾¼ðáç¸øÉ½¸å¡¢½é¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉ×¤ò»Ù¤¨¤ë·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ³¤´ß¤Ç³¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö³§ÍÍ¤«¤é»ä¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢É×¡¦¿¿Ìð¤¬£µÇ¯Á°¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÈÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î£µÇ¯´Ö¡¢¿¿Ìð¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Ï¸øÉ½¤»¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¡Ö¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÆ®ÉÂ¤¹¤ëÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï£¸Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°£È£Ð¤Ç£²£°Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê±¦Â¦Æ¬Éô¤Ë¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£°£°Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£