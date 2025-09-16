Apple¡¢¡ÖiOS 26¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï¡ª ¿·¤¿¤Ê½ãÀµ¥¢¥×¥ê¡Ö¥²ー¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ÖLiquid Glass¡×¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ²½
¡ÚiOS 26¡Û 9·î16Æü ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡Apple¤Ï9·î16Æü¡¢iPhone¸þ¤±¤Î¿·OS¡ÖiOS 26¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖLiquid Glass¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖiOS 26¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡£UI¤ä¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤¬È¾Æ©ÌÀ¤Î¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥²ー¥à¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤äÅÅÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê½ãÀµ¥¢¥×¥ê¤Ë¿·µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖiOS 26¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖiPadOS 26¡×¤ä¡ÖwatchOS 26¡×¡¢¡ÖvisionOS 26¡×¡¢¡ÖmacOS Tahoe¡×¤âÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
