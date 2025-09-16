¡È¥È¡¼²£¡É¤Ç12¡Á18ºÐ¤Î24¿Í¤òÊäÆ³¡ÄÂçºå¤ä»³¸ý¤«¤é¤Î¾åµþ¼Ô¤â¡¡12ºÐ¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË»Ò¹â¹»À¸¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®
Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥È¡¼²£¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìÀÆÊäÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢18ºÐ°Ê²¼¤ÎÃË½÷24¿Í¤¬ÊäÆ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥È¡¼²£¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìÀÆÊäÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¼Ìë¤Ë³°½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ12ºÐ¡Á18ºÐ¤ÎÃË½÷24¿Í¤òÊäÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÂçºåÉÜ¤ä»³¸ý¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Ìô¤ò²á¾êÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤ÎÌÜÅª¤Ç¤»¤»ß¤áÌô¤ò60¾û¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÀÆÊäÆ³Ãæ¤Ë¡¢12ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£