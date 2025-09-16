卓球女子で世界ランク１位の孫穎莎が、強さの秘訣を明かして話題となっている。

孫はＷＴＴチャンピオンズ・マカオの女子シングルス決勝で王曼碰を４―３で下し優勝。変わらぬ強さを見せつけた。中国メディア「網易」などによると、同「ＣＣＴＶ」のインタビューに孫が答え、練習方法の一端を明かした。

「朝は早朝練習があるんです。普通の人より１時間以上早く起きなければなりません。チームは通常７時３０分からですが、私は６時３０分からサーブとレシーブの練習をしています」と、誰よりも早く起き練習していると語った。

さらに「通常、夜の練習は７時から９時まで。でも私はさらに３０〜４０分練習を続け、その後部屋に戻ってシャワーを浴び、食事をし、治療を受けてから寝ます。早めに休む。翌日はまた６時半に起きて、基本的にこのスケジュールを毎日繰り返す」と追加練習も実施。

「自分は天才とは言えないけど、才能はあると思う。でも本当にトップレベル、絶対的な最高レベルを目指すなら、才能に加えて努力が絶対に必要で、努力が第一だ」と、努力の重要性を訴えた。

天才の努力はすさまじいものがありそうだ。