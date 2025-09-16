Âç¤µ¤¸£±¤ÎÌý¤Ç¤È¤í¤È¤í¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä ¡Ø¤Ê¤¹¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¾ø¤·¡Ù¥ê¥ÔÉ¬»ê
»¨»ï¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¹¡×¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¹¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¹¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¾ø¤·¡×¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÏÂç¤µ¤¸£±¤ÇOK¡£Å´ÈÄ¥³¥ó¥Ó¤Î¤Ê¤¹¡õ¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤é¤á¤Æ¡£¤³¤Ã¤Æ¤êÌ£¤ÇÇò¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¤Ê¤¹¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¾ø¤·¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ê¤¹¡Ä¡Ä3¡Á4¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä3Ëç¡ÊÌó50g¡Ë
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹
ºî¤êÊý
¡Ê£±¡Ë
¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤òÀÚ¤ê¡¢Éý1cm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý2cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡Ê1¡Ë¤È¿å1/2¥«¥Ã¥×¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é5Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê£³¡Ë
¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¤È¤Ð¤¹¡£¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹Âç¤µ¤¸1¡Á1 ¤È1/2¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
ºàÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2021Ç¯10·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë