¸ÅÈªÆàÏÂ¡¡£²£î£ä¼Ì¿¿½¸¤Ç¿·¶ÃÏ¡Ö°ìÊâÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÃÎ¤é¤Ê¤¤»äá¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÆàÏÂ¤¬£²£¹ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£î£ä¼Ì¿¿½¸¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÆîÉô¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂæÆî¤È¹âÍº¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¤³¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£ºî¡£ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢£²£°Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤¿¡¢¸ÅÈª¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Îà¿¶¤êÉýá¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡£Ó£Ë£å£´£¸Â´¶È¸å¡¢Á°ºî¤«¤éÌó£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤«º£¤Î¿·Á¯¤Ê¼«Ê¬¤ò¥®¥å¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤ÏÁ´Á³¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë´°À®¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÂç¿Í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÉôÊ¬¤äÂç¿Í¤ÊÉôÊ¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò²û¡£¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÃÎ¤é¤Ê¤¤»äá¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²£¹ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢£³£°ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òÁ°¤Ëº£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤É¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¼Çµï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î±éµ»ÎÏ¤òËá¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤è¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥¤Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¼è¼ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤âÆÉ¤ó¤Ç¸ì×ÃÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢±¿Æ°¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤ÊàÊâ¤¯á¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£¹·î£²£°Æü¤ËÀ±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¤Ç¤â³«ºÅÍ½Äê¡£