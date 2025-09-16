¡Úamiibo ¥«ー¥Ó¥£&¥ïー¥×¥¹¥¿ー¡Û ¡Úamiibo ¥Ð¥ó¥À¥Ê¥ï¥É¥ë¥Ç¥£&¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿ー¡Û 11·î20ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§6,600±ß

¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡×¤Îamiibo¡¢¡Öamiibo ¥«ー¥Ó¥£&¥ïー¥×¥¹¥¿ー¡×¡¢¡Öamiibo ¥Ð¥ó¥À¥Ê¥ï¥É¥ë¥Ç¥£&¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿ー¡×¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£³Æ¾¦ÉÊ¤Ï11·î20ÆüÈ¯Çä¡¢²Á³Ê¤Ï6,600±ß¡£

